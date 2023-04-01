Марсель не справился с Монпелье в рамках 29-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Монпелье ошарашил именитых хозяев уже на 12-й минуте. Хазри протянул мяч 40 метров, передал Ваи, а тот одним касанием к Нордену. Полевые арбитры зафиксировали офсайд, но VAR точнее измерил сантиметры – 0:1.

Марсель не сумел обыграть Монпелье и подарил ПСЖ шанс увеличить отрыв – Малиновский провел посредственный матч

Система видеоповторов вмешалась еще раз, заметив руку Сахо в штрафной Монпелье. Гендузи идеально исполнил пенальти. Руслан Малиновский ушел с поля на 76-й минуте, но на результат Марселя это никак не повлияло – "сухой" второй тайм оставил счет 1:1.