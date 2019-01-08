toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Марсель хоче підписати Балотеллі в середу, щоб той зіграв проти Монако

11:50 0 Читать на русском
Марсель хоче підписати Балотеллі в середу, щоб той зіграв проти Монако
Маріо Балотеллі / соцмережі

Форвард Ніцци Маріо Балотеллі може перейти в Марсель вже 9 січня, щоб наступної неділі зіграти в матчі 20 туру Ліги 1 проти Монако.

Марсель хоче оформити перехід італійського нападника Маріо Балотеллі вже в середу, 9 січня, повідомляє Yahoo Sport.

Пулішіч, Ярмоленко, екс-гравець Шахтаря і Ко: чому Борусія Д – королі трансферів на півмільярда євро

Наразі гравець веде переговори з Ніццою про розрив контракту після невдалої першої частини сезону. "Провансальці" прагнуть задіяти форварда вже в матчі 20 туру Ліги 1 проти аутсайдера чемпіонату Монако, який відбудеться 13 січня.

Повідомляється, що в переході Балотеллі зацікавлений особисто президент Марсель Жак-Анрі Ейро.

Погана матуся: Веронік Рабйо не боїться воювати з ПСЖ та нахабно шантажує Барселону

Теги
Трансфери Франція Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Марсель Марсель Ніцца Ніцца Монако Монако
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
36
хв
Ам'єн
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук