Марсель хоче підписати Балотеллі в середу, щоб той зіграв проти Монако

Форвард Ніцци Маріо Балотеллі може перейти в Марсель вже 9 січня, щоб наступної неділі зіграти в матчі 20 туру Ліги 1 проти Монако.

Марсель хоче оформити перехід італійського нападника Маріо Балотеллі вже в середу, 9 січня, повідомляє Yahoo Sport.

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Наразі гравець веде переговори з Ніццою про розрив контракту після невдалої першої частини сезону. "Провансальці" прагнуть задіяти форварда вже в матчі 20 туру Ліги 1 проти аутсайдера чемпіонату Монако, який відбудеться 13 січня.

Повідомляється, що в переході Балотеллі зацікавлений особисто президент Марсель Жак-Анрі Ейро.

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