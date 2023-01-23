Кріштіану Роналду в першому ж офіційному матчі за Аль-Наср відіграв без замін, але записати у свій актив бодай якусь результативну дію не зумів. Єдиний м'яч у звітній зустрічі забив Таліска.

Роналду дебютував за Аль-Наср – був капітаном, провів повний матч і отримав посередні оцінки

Португалець активно старався прикрасити свій дебют – наполегливо йшов у дриблінг, бив по воротах навіть з неочевидних позицій. Загалом у Роналду набралося чотири удари, лише один із яких влучив у площину воріт суперника. Спроба забити прямим ударом зі штрафного також була неуспішною.

Шанс проявити себе трохи краще у Кріштіану буде вже через кілька днів. 26 січня Аль-Наср у півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії зіграє проти Аль-Іттіхада.