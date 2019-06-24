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Марлос зацікавив Греміо

17:07 220 Читать на русском
Марлос зацікавив Греміо
Марлос / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Марлос може покинути "гірників" цього літа.

Бразильський Греміо планує придбати півзахисника Шахтаря Марлоса, інформує Foxsports.

Марлос – головний претендент на заміну найкращого бомбардира Удінезе

Греміо бачить у Марлосі заміну Евертону, який може покинути команду одразу по завершенні Копа Амеріка-2019. Ще одним кандидатом на заміну Евертону Греміо розглядає екс-півзахисника Дніпра Джуліано, який виступає за Ель-Наср Ер-Ріяд з чемпіонату Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося про інтерес до Марлоса з боку Удінезе. Відзначимо, що контракт Шахтаря з Марлосом розрахований ще на 2 роки.

У сезоні 2018/2019 Марлос провів 26 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 3 гольові передачі.

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