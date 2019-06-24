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Марлос заинтересовал бразильский Гремио

17:08 81 Читати українською
Марлос заинтересовал бразильский Гремио
Марлос / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Марлос может покинуть "горняков" этим летом.

Бразильский Гремио планирует приобрести полузащитника Шахтера Марлоса, информирует Foxsports.

Марлос – главный претендент на замену лучшего бомбардира Удинезе

Гремио видит в Марлосе замену Эвертону, который может покинуть команду после завершения Копа Америка-2019. Еще одним кандидатом на замену Эвертону Гремио рассматривает экс-полузащитника Днепра Джулиано, который выступает за Эль-Наср Эр-Рияд из чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось об интересе к Марлосу со стороны Удинезе. Отметим, что контракт Шахтера с Марлосом рассчитан еще на 2 года.

В сезоне 2018/2019 Марлос провел 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

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