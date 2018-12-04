Марлос та Малишев повернулись до загальної групи Шахтаря

Двоє півзахисників донецького Шахтаря Марлос та Максим Малишев відновились від травм.

Шахтар провів тренування на новому полі на заміській базі "Святошин", що під Києвом. Хавбеки "гірників" Максим Малишев та Марлос повернулись до загальної групи та тренувались разом з іншими гравцями, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, Марлос востаннє виходив на поле 19 жовтня у матчі проти Десни. Після цього, у рамках підготовки до матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, хавбек отримав пошкодження.

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Малишев отримав важку травму коліна і влітку переніс операцію, через що тривалий термін не міг допомогти своїй команді.