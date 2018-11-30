Марлос: Хочу закінчити кар'єру у Шахтарі

Хавбек Шахтаря Марлос поділився емоціями після підписання нового контракту з "гірниками".

"Дуже щасливий! Я відданий клубу, який так багато дав мені і завжди відкривав переді мною всі двері. У Шахтарі відчуваю себе як вдома. Підписуючи контракт, думав і про всю родину клубу: бути її частиною ще три роки – величезна честь.

Марлос підписав новий контракт з Шахтарем

Шахтар – в моєму серці, він дуже багато значить для мене. Я вдячний за все і хотів би закінчити тут кар'єру. Цей клуб люблю не тільки я, але і всі мої рідні.

Дякую вболівальникам, співробітникам, тренерам і, звичайно ж, президенту за те, що так прийняли мене. Це підігріває в мені бажання грати якомога краще.

Марлос несподівано прокоментував продовження контракту з Шахтарем російською мовою

Носити футболку Шахтаря – велика честь. Я став громадянином України, а ця країна – моїм домом. Мені і моїй родині дуже подобається тут. З гордістю виступаю за Шахтар і за збірну", – цитує Марлоса офіційний сайт Шахтаря.