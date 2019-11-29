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Марлос та Дентінью тренувались окремо від загальної групи Шахтаря

18:15 55 Читать на русском
Марлос та Дентінью тренувались окремо від загальної групи Шахтаря
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Участь півзахисників Шахтаря Марлоса та Дентінью в матчі 16-го туру УПЛ проти Маріуполя перебуває під питанням.

 

Шахтар провів тренування напередодні матчу 16-го туру УПЛ проти Маріуполя, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Марлос тренувався індивідуально, продовжуючи відновлюватись після травми. Окрім нього, до загальної групи не потрапив Дентінью. Цікаво, що разом з основною групою гравців тренувались Михайло Мудрик, Артем Бондаренко та Микита Турбаєвський.

До слова, матч 16-го туру УПЛ Маріуполь – Шахтар відбудеться 1 грудня, початок о 14:00.

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