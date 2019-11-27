Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів

Українська команда може потрапити у плей-офф Ліги чемпіонів, може вилетіти в Лігу Європи, а може взагалі залишитися без єврокубкової весни. Пояснюємо, чому домашній матч з Аталантою вирішить все.

Шахтар здобув престижну виїзну нічию з Манчестер Сіті (1:1). Дехто захоплюється таким результатом, інші запевняють, що вирваний у Гвардіоли бал ніяк не допоможе "гірникам". З'ясовуємо, хто має рацію та які шанси у Шахтаря на вихід з групи.

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У паралельному матчі вчора Аталанта переграла загребське Динамо (2:0). Після 5 турів турнірна таблиця групи С виглядає так:

Манчестер Сіті достроково гарантував собі перше місце у квартеті. Три інші команди розіграють другу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів в останньому турі. Шахтар прийматиме Аталанту, а Сіті поїде в Загреб. Матчі відбудуться 11 грудня о 19:55 за київським часом.

Нам не страшно зрівнятися за очками з хорватами, бо маємо перевагу в очних поєдинках. Між поразкою Динамо від Манчестер Сіті та нічиєю в тому матчі Шахтарю ні холодно ні жарко. Тому розглядаємо ці події разом.

У чемпіона України такі можливі сценарії:

1. Шахтар обігрує Аталанту і виходить у плей-офф з другого місця

Манчестер Сіті – 11 (12, 14) очок

Шахтар – 9

Динамо З – 8 (6, 5)

Аталанта – 4

2. Шахтар розписує з Аталантою нічию, а Манчестер Сіті не програє Динамо – плей-офф наш

Манчестер Сіті – 12 (14)

Шахтар – 7

Динамо З – 6 (5)

Аталанта – 5

3. Шахтар розписує з Аталантою нічию, а Манчестер Сіті програє Динамо – "гірники" вилітають у Лігу Європи

Манчестер Сіті – 11

Динамо З – 8

Шахтар – 7

Аталанта – 5

4. Шахтар поступається Аталанті, Манчестер Сіті не програє Динамо – третя сходинка і Ліга Європи

Манчестер Сіті – 12 (14)

Аталанта – 7

Шахтар – 6

Динамо З – 6 (5)

5. Шахтар поступається Аталанті, Манчестер Сіті програє Динамо – останнє місце в групі та виліт з єврокубків

Манчестер Сіті – 11

Динамо З – 8

Аталанта – 7

Шахтар – 6

*****

Тепер коротко про те, що ж нам дала нічия на Етіхаді. У разі програшу, Шахтар зараз мав би в активі 5 балів. Моделюємо вищеописані ситуації, віднімаючи скрізь у "гірників" один пункт (пам'ятаємо, що при рівності очок Шахтар знову ж таки буде вище Загреба за додатковими показниками). І бачимо, що позиція донеччан могла б змінитися (3-тє місце на 4-те) лише у четвертому сценарії – якщо Динамо З зіграє внічию з Ман Сіті, а не програє.

Тобто успіх в гостях у Гвардіоли дійсно майже не допоміг Шахтарю в турнірній боротьбі. Це була хороша реклама клубу та показник того, що команда Луїша Каштру готова до змін і прогресу. А от подальша єврокубкова доля вирішуватиметься в Харкові з Аталантою.

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