Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна відпускає конкурентів та гарантовано втратить одну команду

Завершився 5-й тур єврокубків, який не приніс турнірних змін у топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА. На жаль, неприємні новини Україна все одно отримала.

За підсумками 5-го туру Ліги Європи стало відомо, що Україна втратить як мінімум одну команду в єврокубках. Олександрія програла Вольфсбургу та не має жодних шансів вийти у плей-офф. Поєдинок проти Гента – останній шанс підопічних Володимира Шарана здобути бодай одну перемогу в турнірі та принести очки Україні в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

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Розчарувало і Динамо – кияни поступилися Мальме та опинилися на межі вильоту з єврокубків. Ця поразка стала першою для "біло-синіх" в груповому турнірі, але в їхньому активі лише одна перемога у 5-ти матчах. Тепер команді Михайличенка для збереження шансів на плей-офф слід обов'язково перемагати Лугано в поєдинку заключного туру.

Єдиною українською командою, яка цього тижня здобула очки, став Шахтар. "Гірники" втримали виїзну нічию з Манчестер Сіті, після якої зберігають хороші шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Втім, команда Каштру може і взагалі залишитися без єврокубків, якшо програє Аталанті в останньому турі, а Динамо Загреб здолає Ман Сіті.

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Таким чином, 3 українські клуби за підсумками тижня лише 1 очко (0,2 бала) зусиллями Шахтаря. В таблиці коефіцієнтів Україна посідає 10 місце, яке дає право на участь у Лізі чемпіонів 2020/21 двох команд. Щоправда, віце-чемпіон стартуватиме на одну стадію раніше – вже у другому раунді кваліфікації.

Конкуренти України продемонстрували кращі результати. Нідерланди, які посідають 9 місце, набрали 4 очки (0,8 бала) та збільшили відрив від України. Туреччина – наш конкурент у боротьбі за 10-ту сходинку – поповнила свій доробок на 0,6 бала та скоротила відставання. Тепер Україну від Туреччини відділяє лише 0,9 бала, причому у турків наразі виступають 4 команди у єврокубках.

Зауважимо, якщо Україна опуститься за підсумками сезону на 11 місце, то втратить гарантовану путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів.

Ситуація ускладнюється тим, що влітку 2020 року Україна втратить 9,800 балів, зароблених у сезоні 2015/16. Абсолютно у всіх наших конкурентів втрати будуть суттєво меншими: 7,400 – у Бельгії, 6,600 – у Туреччини, 3,800 – у Австрії, 5,750 – у Нідерландів.

Лідирує традиційно Іспанія, далі йдуть Англія та Німеччина. Італія і Франція замикають топ-5.

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