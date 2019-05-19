Маркевич: Динамо захоче грюкнути дверима в матчі з Шахтарем

Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу 30-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо.

"Зараз Динамо призупинилося, а Шахтар навпаки, маючи у складі багато хороших футболістів, все набирає і набирає обертів. Як буде далі подивимося, не думаю, що така ситуація влаштує Динамо.

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Три роки тому у них була хороша команда, яка два роки поспіль вигравала чемпіонат. Зараз у них багато молодих гравців. Молодь поки не може здобути потрібний результат. Шахтар же стабільніший в цьому плані.

Динамо останнім часом багато разів перемагало Шахтар, якщо я не помиляюся, то разів 6 за останні кілька років. Кубкова гра була рівною, шанси в ній були 50 на 50.

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Звичайно, Динамо захоче грюкнути дверима, але і Шахтар, ясна річ, не хоче поступатися, особливо якщо достроково виграє чемпіонство. Хотілося, щоб Динамо проявило характер і показало хорошу гру проти Шахтаря. Щоб глядачі прийшли на стадіон побачили яскраву гру", – цитує Маркевича "Сегодня".