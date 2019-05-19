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Маркевич: Динамо захочет хлопнуть дверью в матче с Шахтером

19 мая 12:42 223 Читати українською
Маркевич: Динамо захочет хлопнуть дверью в матче с Шахтером
Мирон Маркевич / фото из соцсетей

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо.

 

"Сейчас Динамо приостановилось, а Шахтер наоборот, имея в составе много хороших футболистов, все набирает и набирает обороты. Как будет дальше посмотрим, не думаю, что такая ситуация не устроит Динамо.

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Три года назад у них была хорошая команда, которая два года подряд выигрывала чемпионат. Сейчас у них много молодых игроков. Молодежь пока не может одержать нужный результат. Шахтер же стабильный в этом плане.

Динамо в последнее время много раз побеждало Шахтер, если я не ошибаюсь, то раз 6 за последние несколько лет. Кубковая игра была равной, шансы в ней были 50 на 50.

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Конечно, Динамо захочет хлопнуть дверью, но и Шахтер, конечно, не хочет уступать, особенно если досрочно выигрывает чемпионство. Хотелось, чтобы Динамо проявило характер и показало хорошую игру против Шахтера. Чтобы зрители пришли на стадион увидели яркую игру", – цитирует Маркевича "Сегодня".

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Мирон Маркевич
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