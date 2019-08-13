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"Маркевича ми "вламували" півроку": популярна телеведуча поскаржилася на екс-наставника збірної України

06:30 2491 Читать на русском
"Маркевича ми "вламували" півроку": популярна телеведуча поскаржилася на екс-наставника збірної України
Мирон Маркевич / Фото із відкритих джерел

Авторка та ведуча програми "Рандеву" Яніна Соколова назвала свого найскладнішого співрозмовника. Ним виявився екс-наставник Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич.

"Найважче розколоти тих, хто малоемоційний і погано говорить, – зізналася Яніна Соколова в інтерв'ю для сайту 24 каналу. – От наприклад цього тижня у нас був Мирон Маркевич, відомий футбольний тренер, якого ми "вламували" десь півроку. Мирон Богданович – дуже крутий тренер, легендарний тренер. Його ім’я увійшло в історію. Але він нечасто дає інтерв'ю, відповідно, внутрішньо йому було дискомфортно. Він дуже тихо, кволо і неемоційно говорить.

"Рандеву" – це формат, у якому нам потрібна не суха інформація, нам потрібні емоції, реакція, думки і, можливо, якісь заяви. Тож із Маркевичем було складно. Мені здається, кілька моментів ми змогли витягнути, але, повір, мій мозок працював у шаленому ритмі. Постійно шукала, як до нього підступитися".

Нагадаємо: в інтерв'ю Соколовій Маркевич констатував, що у Суркісів немає успіхів у Динамо, а також висловився про агресію Росії на Донбасі.

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Теги
Металіст Металіст Дніпро Дніпро Україна Україна Мирон Маркевич
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