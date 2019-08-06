"Загинуть 100 тисяч людей, а їм байдуже", – Маркевич про російську агресію на Донбасі

Легендарний тренер прокоментував дії Росії на сході України.

"Домовлятися з Росією? Хіба що у них щось зміниться в голові, але я не уявляю, як можна закінчити все це. Я розумію, до чого вони йдуть: вони хочуть, щоб ми схилили голови і впали на коліна. Тоді, можливо, і домовимося.

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Домовитися можна, але нехай вони підуть з Донбасу, щоб це була Україна. Я не вірю, що вони можуть піти. Жорсткі санкції – це єдине, але я впевнений, що і це їм не допоможе. Люди вони такі – загинуть 100 000 чоловік, а їм абсолютно байдуже. Важко повірити, що щось зміниться. Не хочуть вони спокійно жити, як живуть усі нормальні люди. Їм потрібно десь воювати, не давати людям спокійно жити.

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Більшість наших людей хоче жити в Європейському союзі, а вони нам не дають цього зробити. Напевно, і не дадуть", – сказав Маркевич в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою".