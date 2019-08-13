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"Маркевича мы "вламывали" полгода": популярная телеведущая пожаловалась на экс-наставника сборной Украины

06:30 342 Читати українською
"Маркевича мы "вламывали" полгода": популярная телеведущая пожаловалась на экс-наставника сборной Украины
Мирон Маркевич / Фото с открытых источников

Автор и ведущая программы "Рандеву" Янина Соколова назвала своего самого сложного собеседника. Им оказался экс-наставник Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич.

"Труднее всего расколоть тех, кто малоэмоционален и плохо говорит, – призналась Янина Соколова в интервью для сайта 24 канала. – Вот например на этой неделе у нас был Мирон Маркевич, известный футбольный тренер, которого мы "уламывали" около полугода. Мирон Богданович – очень крутой тренер, легендарный тренер. Его имя вошло в историю. Но он редко дает интервью, соответственно, внутренне ему было дискомфортно. Он очень тихо, вяло и неэмоционального говорит.

"Рандеву" – это формат, в котором нам нужна не сухая информация, нам нужны эмоции, реакция, мнения и, возможно, какие-то заявления. Поэтому с Маркевичем было сложно. Мне кажется, несколько моментов мы смогли вытащить, но, поверь, мой мозг работал в бешеном ритме. Постоянно искала, как к нему подступиться".

Напомним: в интервью Соколовой Маркевич констатировал, что в Суркисов нет успехов в Динамо, а также высказался об агрессии России на Донбассе.

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Металлист Металлист Днепр Днепр Украина Украина Мирон Маркевич
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