Екс-головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думками щодо перемоги "синьо-жовтих" над командою Фінляндії (2:1) в рамках 7-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

"Уже було відомо про перемогу боснійців над Казахстаном і тому наших хлопців в Гельсінкі влаштовувала тільки перемога. Ось чому, як кажуть, краса футболу відійшла на другий план.

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Відчувалося, що українська збірна налаштована рішуче, додав впевненості і швидкий гол. У першому таймі підопічні Олександра Петракова справили сильне враження, схибили хіба що в епізоді з пропущеним голом.

Після перерви діяли вже більше за рахунком, головне було мінімізувати кількість помилок і довести справу до перемоги. Це вдалося зробити, з чим я хлопців вітаю. Однак, щоб домогтися позитивного результату в наступному матчі – з балканцями, потрібно буде продемонструвати якісніший футбол.

Важливо, що цей поєдинок пройде у Львові, де наша збірна завжди забезпечена потужною підтримкою уболівальників – 12-го гравця", – розповів фахівець у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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