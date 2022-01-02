"У 2015 році, коли Довбику було 18 років, його привезли з Черкас та попросили подивитися. Тоді у Дніпрі було дуже багато потенційних новачків. Більшість відсіялась, але на Довбика я звернув увагу. Звичайно, він був сируватий, але підкуповувала його фактура та велике бажання працювати над собою. Тож він і залишився у Дніпрі.

Маркевич назвав найкращого гравця УПЛ у 2021 році

Нині Артем став гнучкішим у плані тактики. Форвард трохи пограв за кордоном, і це був для нього безцінний досвід. Видно, що зараз Довбик упевнений у собі. Скажу чесно, я радий, що у 2015 році не помилився.

Кому за стилем гри більше підходить Довбик, Шахтарю чи Динамо? Класний форвард підійде будь-якій команді. Якщо він вміє забити, то це вже добре. Довбик має класний удар, чого не вистачає, наприклад, Яремчуку. Але Роман краще діє головою. Тож, якщо Артем хоче стати топ-нападником Європи, йому потрібно покращити гру на другому поверсі", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, за підсумками 2021 року Довбика було визнано найкращим гравцем УПЛ.

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