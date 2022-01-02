"Зрозуміло, що без матчів збірної та єврокубкових поєдинків цей вибір буде неповноцінним, тому на перше місце я поставив би Михайла Мудрика.

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Другу сходинку віддаю Артему Довбику, а на третю ставлю Віталія Миколенка. Серед найкращих я згадав би також Миколу Шапаренка, але я вже назвав свою трійку, відступати не можна", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, за підсумками 2021 року найкращим гравцем УПЛ було визнано форвард СК Дніпро-1 та збірної України Артема Довбика.

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