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Словаччина – Україна: Алієв прогнозує поразку підопічних Шевченка

21:06 692 Читать на русском
Словаччина – Україна: Алієв прогнозує поразку підопічних Шевченка
Олександр Алієв / соцмережі

Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв зробив прогноз на матч Ліги націй між збірними Словаччини та України.

"Гра збірної України імпонує. Новий тренер, нова гра. Для "синьо-жовтих" матч проти Словаччини вже нічого не означає, адже команда вже вирішила свої турнірні завдання.

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Гадаю, що Шевченко в цьому матчі буде експерементувати. Ми побачимо багато нових імен у складі національної команди. Будуть грати ті гравці, якіне брали участь у минулих матчах збірної. На мою думку, обидві команди заб'ють, але Словаччина переможе у цій зустрічі", – сказав Алієв для FootballHub.

Нагадаємо, матч Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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