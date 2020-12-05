"На жаль, дійсно, є проблеми зі складом. Багато гравців не допоможуть нам. Але це ніяк не вплине на наш настрій на цю гру. Динамо – хороша команда, гранд нашого футболу. І в будь-якому стані, в будь-які часи, це гранд, з яким потрібно докладати максимум зусиль для того, щоб досягти результату.

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Багаторазовий чемпіон нашої країни. Великий клуб. Мотивація для наших хлопців – це просто зростати, додавати, покращувати себе, свою гру, у всіх нюансах і аспектах", – поділився Маркевич у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Маріуполь зустрінеться з Динамо вже сьогодні, 5 грудня, початок зустрічі о 19:30. Зазначимо, що азовці посідають 6 місце у турнірній таблиці із 16 очками, Динамо з 26 пунктами лідирує у чемпіонаті.

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