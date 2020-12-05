"К сожалению, действительно, есть проблемы с составом. Многие игроки не помогут нам. Но это никак не повлияет на наше настроение на эту игру. Динамо – хорошая команда, гранд нашего футбола. И в любом состоянии, в любые времена, это гранд, с которым нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы добиться результата.

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Многократный чемпион нашей страны. Великий клуб. Мотивация для наших ребят – это просто расти, добавлять, улучшать себя, свою игру, во всех нюансах и аспектах", – поделился Маркевич в комментарии Футбол News.

Напомним, Мариуполь встретится с Динамо уже сегодня, 5 декабря, начало встречи в 19:30. Отметим, что азовцы занимают 6 место в турнирной таблице с 16 очками, Динамо с 26 пунктами лидирует в чемпионате.

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