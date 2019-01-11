Маркевич: Селезньов може стати одним з найкращих в Малазі

Колишній тренер Дніпра Мирон Маркевич прокоментував перехід форварда Євгена Селезньова в Малагу.

"Я радий за Женю. Його бажання збуваються, оскільки він хотів потрапити в хороший європейський клуб. А Малага, незважаючи на те, що виступає в Сегунді, є серйозним клубом. Думаю, у неї хороші шанси за підсумками поточного сезону вийти до Прімери.

Селезньов офіційно став гравцем Малаги

Євген зробив правильний вибір, поїхавши з Туреччини в Іспанію. У Селезньова є здібності, щоб як мінімум закріпитися в Малазі, оскільки в його професійних якостях ніхто не сумнівається. Він вміє забивати голи, це майстер гри в штрафному майданчику суперника.

Якщо Селезньов серйозно поставиться до свого переходу, то вважаю, може стати там навіть одним з найкращих", – цитує Маркевича Команда 1.

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