Маркевич розповів про свою першу реакцію на Тайсона

Екс-наставник Металіста Мирон Маркевич пригадав період роботи з бразильським атакувальним хавбеком Тайсоном.

"Переглядом бразильським футболістів займався селекційний відділ клубу на чолі з Євгеном Красніковим. Я і не знаю точної кількості футболістів, які пройшли через це сито відбору. Мені показували чотири-п'ять найкращих гравців з усього списку, які відповідали моїм критеріям. Але коли я побачив Тайсона в справі, відразу дав добро на його придбання. Мене підкупила швидкість і вміння бразильця на цій швидкості працювати з м'ячем.

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Мене попередили, що характер у Тайсона непростий. Повозилися ми з ним. Я був з ним кожен день – часом терпіння було вже на межі. Бразильцям завжди було непросто адаптуватися в Україні. У Металісті були інші вимоги, потрібно було грати в один-два дотики, а ви знаєте, як Тайсон любить бути з м'ячем. Довелося гравця трохи переучувати.

Звичайно, я не хотів, щоб Тайсон переходив у Шахтар. Ми тоді йшли на першому місці... Але прийшло нове керівництво і його відразу продали. Клуб заробив на ньому, напевно, близько 15 мільйонів", – цитує Маркевича zbirna.com.

Нагадаємо, Тайсон перейшов у Металіст на початку вересня 2010 року з бразильського Інтернасьйонала, а у січні 2013-го перебрався у Шахтар.

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