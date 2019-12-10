Маркевич назвав найкращого гравця Металіста у період роботи з харківською командою

Екс-тренер Металіста Мирон Маркевич пригадав період своєї роботи у харківському клубі.

"У нас не було простих легіонерів. Були футболісти високого рівня. У нас були домовленості з ними. Якщо у нас Марлос, Гомес не завжди грали, доводилося Тайсона посадити на лавку. Але ніяких образ не могло бути, тому що ми ставили найсильніших.

Маркевич – про Курченка: Зразу зрозумів, що він дилетант

Були хороші українські футболісти, ми постійно їх ставили, була ротація. Вважаю, Рикун був найсильнішим футболістом, якщо брати і легіонерів. Тому він грав постійно. Такого талановитого, як він, напевно, не було. Він спиною бачив, що робиться попереду, міг в дотик такий пас віддати, що ніхто інший не зміг би. На ментальному рівні навчити такого неможливо, але він був серйозним гравцем.

Якби у Рикуна був футбол на першому місці – став би гравцем топ-клубу в Європі. У нього була і сила від природи, міг два тайми відбігати, якщо був у формі. Всяке бувало, відправляв його зі зборів, відраховував. Знав, що відійде, проспиться, прийде просити вибачення. Ми це і використовували, адже потім був спокій два місяці", – сказав Маркевич в інтерв’ю Stargorod Sport.

Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв