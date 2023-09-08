"Що думаю про трансфери Сидорчука та Гармаша з Динамо? Чемпіонат Бельгії є чемпіонатом пристойного рівня. Як Сидорчук, так і Гармаш вже закінчують свої кар'єри. Чому б не пограти рік-два у своє задоволення?

Transfermarkt втричі завищив вартість переходу Сидорчука у Вестерло – джерело вказало реальну суму трансферу

Чемпіонат Хорватії слабший рівнем, але суттєво це ролі не змінює. Я, взагалі, рекомендую футболістам грати якомога довше. Тому що потім настануть будні, коли ти нікому не потрібен і то вже буде погано", – поділився Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що у вересні Динамо відпустило Сергія Сидорчука до бельгійського Вестерло, а Дениса Гармаша – до хорватського Осієка. Цікаво, що кияни заробили на продажі лише свого капітана, а Гармаш покинув клуб безкоштовно.

Обпікся на Динамо, вичерпався в СК Дніпро-1: де випливе Євген Красніков?