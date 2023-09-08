"Что думаю о трансферах Сидорчука и Гармаша из Динамо? Чемпионат Бельгии является чемпионатом приличного уровня. Как Сидорчук, так и Гармаш уже заканчивают свои карьеры. Почему бы не поиграть год-два в свое удовольствие?

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Чемпионат Хорватии слабее уровнем, но существенно это роли не меняет. Я вообще рекомендую футболистам играть как можно дольше. Потому что потом настанут будни, когда ты никому не нужен и это уже будет плохо", – поделился Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, что в сентябре Динамо отпустило Сергея Сидорчука в бельгийский Вестерло, а Дениса Гармаша – в хорватский Осиек. Интересно, что киевляне заработали на продаже только своего капитана, а Гармаш покинул клуб бесплатно.

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