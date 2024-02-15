Головний тренер Карпат Мирон Маркевич поділився очікуваннями від першого стикового матчу Шахтаря і Марселя у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Я думаю, шанси 50 на 50. У Шахтаря не слабший склад, чим у французької команди. У Марселя перевага в тому, що у них йде чемпіонат, тому, можливо, в них трохи краща форма.

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А на боці Шахтаря велике бажання перемогти і проявити себе багатьом гравцям. Також на боці "гірників" тренерська чехарда в Марселі, часті зміни тренерів ніколи не йдуть на користь команді.

Я мало звертаю увагу на матчі на зборах: чи то своєї команди, чи то інших. Це лише підготовка до сезону, і не є показником. На переповненому стадіоні у гравців зовсім інше відношення.

Новачки вийдуть тільки у тому випадку, якщо вже адаптувались до нових умов та Шахтаря. Шансів побачити їх з перших хвилин мало. Степаненко однозначно потрібен Шахтарю у матчі з Марселем. Від нього багато чого залежить. Шахтар з ним і без нього – це дві різні команди.

Повинна бути командна гра на високому рівні, ковдру на себе нікому не потрібно тягнути, один-два футболісти нічого не вирішать. В Лізі чемпіонів Шахтар виглядав непогано, тому будемо сподіватись, що і з Марселем донецька команда виступить на рівні.

Шахтар однозначно зробив крок вперед, призначивши Пушіча. Думаю, гра з Марселем – це буде лакмусовий папірець для боснійського фахівця. Час вже пройшов і ми побачимо: є прогрес чи немає. Зараз Шахтарю потрібна стабільність. У Шахтаря зараз голодні футболісти, вони повинні себе проявити. Нам всім хочеться, щоб донецька команда пройшла далі, думаю, так воно і буде", – сказав Маркевич у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, перший матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем відбудеться вже сьогодні, 15 лютого, у німецькому Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

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