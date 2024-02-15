Главный тренер Карпат Мирон Маркевич поделился ожиданиями от первого стыкового матча Шахтера и Марселя в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"Я думаю, шансы 50 на 50. У Шахтера состав не слабее, чем у французской команды. У Марселя преимущество в том, что у них идет чемпионат, поэтому, возможно, у них немного лучше форма.

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А на стороне Шахтера большое желание победить и проявить себя многим игрокам. Также на стороне "горняков" тренерская чехарда в Марселе, частые смены тренеров никогда не идут на пользу команде.

Я мало обращаю внимание на матчи на сборах – это лишь подготовка к сезону, и не является показателем. На переполненном стадионе у игроков совсем другое отношение.

Новички выйдут только в том случае, если уже адаптировались к новым условиям и Шахтеру. Шансов увидеть их с первых минут мало. Степаненко однозначно нужен Шахтеру в матче с Марселем. От него многое зависит. Шахтер с ним и без него – это две разные команды.

Должна быть командная игра на высоком уровне, одеяло на себя никому не нужно тянуть, один-два футболиста ничего не решат. В Лиге чемпионов Шахтер выглядел неплохо, поэтому будем надеяться, что и с Марселем донецкая команда выступит на уровне.

Шахтер однозначно сделал шаг вперед, назначив Пушича. Думаю, игра с Марселем – это будет лакмусовая бумажка для боснийского специалиста. Время уже прошло и мы увидим: есть прогресс или нет. Сейчас Шахтеру нужна стабильность. У Шахтера сейчас голодные футболисты, они должны себя проявить. Нам всем хочется, чтобы донецкая команда прошла дальше, думаю, так оно и будет", – сказал Маркевич в комментарии Українському футболу.

Напомним, первый матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится уже сегодня, 15 февраля, в немецком Гамбурге. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

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