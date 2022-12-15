"Я вважаю, що серед українців, які повернулися до УПЛ під час війни, найкраще себе показав Мар'ян Швед. Навіть попри травму.

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Йому майже не знадобилося часу на адаптацію у Шахтарі. Він одразу включився у гру команди та яскраво показав себе. На мою думку, це дуже талановитий футболіст", – сказав Маркевич у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Швед перебрався у Шахтар з бельгійського Мехелена у вересні 2022 року за 1 млн євро. У поточному сезоні провів за "гірників" 9 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

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