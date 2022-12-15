"Я считаю, что среди украинцев, вернувшихся в УПЛ во время войны, лучше других себя показал Марьян Швед. Даже несмотря на травму.

Игрок сборной Украины ответил на слухи о возможном трансфере в Шахтер

Ему почти не понадобилось время на адаптацию в Шахтере. Он сразу включился в игру команды и показал себя. На мой взгляд, это очень талантливый футболист", – сказал Маркевич в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Швед перебрался в Шахтер из бельгийского Мехелена в сентябре 2022 года за 1 млн евро. В текущем сезоне провел за "горняков" 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Як відіграти 18 очок і стати чемпіоном: наш тренер дискутує з екс-зіркою Мілана, згадує Мудрика та інтерв’ю з Тимощуком