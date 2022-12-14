"Інтерес Шахтаря? Ні від агента, ні від Славії не було інформації, тому я не знаю, що можна коментувати в цій новині. Якщо це не чутки, то було б приємно, що я у сфері уваги чемпіона України, учасника єврокубків та клубу, в якому я мріяв грати у дитинстві.

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Але зараз мої думки про боротьбу за титули у футболці Славії. А як буде далі – побачимо", – наводить слова Таловєрова Legioners.ua.

Нагадаємо, що Таловєров виступає у складі молодіжної збірної України, за яку зіграв вже в 16 поєдинках. Раніше Максим перебував в академії Шахтаря, після чого були молодіжні команди Арсенала-Київ та донецького Олімпіка.

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