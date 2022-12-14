Гравець збірної України відповів на чутки про можливий трансфер до Шахтаря
Захисник Слована Ліберец Максим Таловєров, права на якого належать празькій Славії, прокоментував інформацію про можливий прихід до Шахтаря.
"Інтерес Шахтаря? Ні від агента, ні від Славії не було інформації, тому я не знаю, що можна коментувати в цій новині. Якщо це не чутки, то було б приємно, що я у сфері уваги чемпіона України, учасника єврокубків та клубу, в якому я мріяв грати у дитинстві.
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Але зараз мої думки про боротьбу за титули у футболці Славії. А як буде далі – побачимо", – наводить слова Таловєрова Legioners.ua.
Нагадаємо, що Таловєров виступає у складі молодіжної збірної України, за яку зіграв вже в 16 поєдинках. Раніше Максим перебував в академії Шахтаря, після чого були молодіжні команди Арсенала-Київ та донецького Олімпіка.
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