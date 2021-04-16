"Я радий, що Ярославський активно включився і хоче відродити Металіст. Правдивий Металіст, оскільки для Харкова це дуже важливо. Час покаже, що буде.

Ярославський: Найближчими тижнями Металіст повернеться у Харків і ніколи звідти не піде

Я розумію, що все з нуля буде починатися. Зараз є команда Метал, яка добре виступає у Другій лізі і, напевно, вийде у Першу лігу. Олександр Кучер добре працює, команда демонструє хороший футбол.

Але все реально. Я вже говорив, що хочу повернутися, але потрібно, щоб все було серйозно. Молоді тренери ще можуть працювати, набиваючи собі гулі. А мені, якщо повертатися, то потрібно, щоб не було проколу. Не хочеться на завершення кар'єри зіпсувати собі репутацію. Це дуже важливо", – сказав Маркевич у програмі Денисов TIME.

Нагадаємо, Мирон Маркевич працював у Металісті з 2005 по 2014 роки, з яким здобув срібні нагороди чемпіонату України, 6 разів завойовував бронзу УПЛ та виводив команду до 1/4 фіналу Ліги Європи. Найвищих успіх клуб досягнув за співпраці Євгена Краснікова, Олександра Ярославського та Мирона Маркевича.

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