"Я рад, что Ярославский активно включился и хочет возродить Металлист. Истинный Металлист, поскольку для Харькова это очень важно. Время покажет, что будет.

Ярославский: В ближайшие недели Металлист вернется в Харьков и никогда оттуда не уйдет

Я понимаю, что всё с нуля будет начинаться. Сейчас есть команда Металл, которая хорошо выступает во Второй лиге и, наверное, выйдет в Первую лигу. Александр Кучер хорошо работает, команда демонстрирует хороший футбол.

Но все реально. Я уже говорил, что хочу вернуться, но нужно, чтобы все было серьезно. Молодые тренеры еще могут работать, набивая себе шишки. А мне, если возвращаться, то нужно, чтобы не было прокола. Не хочется в завершение карьеры испортить себе репутацию. Это очень важно", – сказал Маркевич в программе Денисов TIME.

Напомним, Мирон Маркевич работал в Металлисте с 2005 по 2014 годы, с которым выиграл серебряные награды чемпионата Украины, 6 раз завоевывал бронзу УПЛ и выводил команду в 1/4 финала Лиги Европы. Самых высоких успехов клуб достиг при сотрудничестве Евгения Красникова, Александра Ярославского и Мирона Маркевича.

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