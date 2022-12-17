"Той футбол уже нікому не потрібний. Контроль заради контролю рано чи пізно призводить до помилок. Я люблю, коли команда контролює м'яч, але це має бути в рамках. Треба більше грати вперед, загострювати, а коли ти перекочуєш м'яч – важко щось зробити.

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Там, де є явні лідери у командах, вони й грають у фіналі, бо вони самостійно можуть вирішувати матчі. Мбаппе – у Франції, Мессі – в Аргентині.

А щодо найбільшого розчарування... Я думав, що Бразилія досягне більшого, але їхнє піжонство їх і занапастило. У Металісті бразильцям не давали так куролесити, тримали дисципліну, а тут – дотанцювалися", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, збірна Бразилії, якій пророкували титул чемпіонів світу, вилетіла у чвертьфіналі турніру, поступившись у серії післяматчевих пенальті Хорватії.

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