"Тот футбол уже никому не нужен. Контроль ради контроля рано или поздно приводит к ошибкам. Я люблю, когда команда контролирует мяч, но это должно быть в рамках. Надо больше играть вперед, обострять, а когда ты перекатываешь мяч – трудно что-то сделать.

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Там, где есть явные лидеры в командах, они и играют в финале, потому что самостоятельно могут решать матчи. Мбаппе – во Франции, Месси – в Аргентине.

А насчет наибольшего разочарования... Я думал, что Бразилия достигнет большего, но их пижонство их и погубило. В Металлисте бразильцам не давали так куролестить, держали дисциплину, а здесь – дотанцевались", – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, сборная Бразилии, которой пророчили титул чемпионов мира, вылетела в четвертьфинале турнира, уступив в серии послематчевых пенальти Хорватии.

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