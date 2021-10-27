Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич після поразки Чорноморцю (2:3) у четвертому турі УПЛ подавав у відставку, повідомив журналіст Віктор Соколов на каналі "Футбол".

Керівництво Маріуполя не ставило ультиматумів Маркевичу – у наставника потужний кредит довіри

43-річний фахівець 16 серпня спробував розірвати контракт з азовцями, однак боси клубу не схотіли прощатися з тренером. Більше того, керівництво Маріуполя висловило своєму наставнику повну довіру.

Після цього команда під керівництвом Маркевича у восьми матчах здобула 1 перемогу і зазнала 7 поразок.

Наразі у турнірній таблиці УПЛ Маріуполь посідає останню сходинку, маючи у своєму активі 4 пункти.

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