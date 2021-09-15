Відомий український фахівець Мирон Маркевич після відходу з УАФ очікує на амбітні пропозиції від клубів, щоб повернутись до тренерської роботи.

"Таке враження, що після відходу з посади глави комітету збірних УАФ всі вирішили зайнятися пошуком для мене роботи. Варто було мені з'явитися на останньому календарному матчі Карпат, як відразу поповзли розмови про моє повернення в цю команду.

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Однак, все це чиїсь домисли, як і інформація з Кривбасом. Ніхто зі мною не контактував і нічого не пропонував! Користуючись нагодою, хочу ще раз заявити: якщо я і з'явлюся на тренерському містку, то це буде дуже амбітна команда, з міцними фінансовими тилами. А роль рятувальника від вильоту або, умовно кажучи, "перевізника" з ліги в лігу мені не цікава", – цитує Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, Мирон Богданович за час тренерства працював із багатьма командами, але найбільших успіхів досягнув із Карпатами, Металістом та Дніпром, який покинув влітку 2016-го. Після цього фахівець більше не очолював жоден колектив.

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