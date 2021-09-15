"Такое впечатление, что после ухода с поста главы комитета сборных УАФ все решили заняться поиском для меня работы. Стоило мне появиться на последнем календарном матче Карпат, как сразу поползли разговоры о моем возвращении в эту команду.

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Однако, все это чьи-то домыслы, как и информация с Кривбассом. Никто со мной не контактировал и ничего не предлагал! Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить: если я и появлюсь на тренерском мостике, то это будет очень амбициозная команда, с крепкими финансовыми тылами. А роль спасателя от вылета или, условно говоря, "перевозчика" из лиги в лигу мне не интересна", – цитирует Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Напомним, Мирон Богданович за время тренерства работал со многими командами, но наибольших успехов достиг с Карпатами, Металлистом и Днепром, который покинул летом 2016-го. После этого специалист больше не возглавлял ни один коллектив.

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