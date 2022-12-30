Мирон Маркевич считает, что украинцам по зубам пройти шотландцев в плей-офф отбора в ЧМ-2022.

"Могло быть и похуже, ведь мы могли попасть на топ-сборные – Италию или Португалию.

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Шотландия – хороший вариант, главное обойтись без шапкозакидательного настроения. Важно подойти к битве в конце марта в Глазго во всеоружии, все же не будем забывать, что в Украине сезон возобновится в конце февраля, а поскольку большинство сборников играют дома, то они будут еще не в лучших кондициях.

В том, что наши ребята помастеровитее шотландцев я не сомневаюсь, а потом будем думать о противостоянии с победителем другой пары: Уэльс – Австрия", – цитирует Маркевича Meta Ratings.

Напомним, стыковой поединок Шотландия – Украина состоится 24 марта.

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