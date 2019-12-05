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Маріуполь втратив Фоміна на невизначений термін

11:36 140 Читать на русском
Маріуполь втратив Фоміна на невизначений термін
Руслан Фомін / Фото ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич зіткнувся з кадровою проблемою.

49’ Ілля Путря
 
Тайсон 15’
15’ Тайсон
49’ Ілля Путря

Руслан Фомін зазнав травми у поєдинку 16-го туру чемпінату України проти Шахтаря (1:1), повідомляє Футбол NEWS.

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У 33-річного фораварда трапився рецидив травми, через яку Руслан пропустив старт сезону. Лікарі поки не дають прогнозів щодо терміну відновлення гравця.

Після 16-ти турів чемпіонату України Маріуполь перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 18 очок.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Шахтар Руслан Фомін Руслан Фомін
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