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Вірт: Не вірю в амбіції Львова потрапити в Лігу Європи

11 травня 13:07 361 Читать на русском
Вірт: Не вірю в амбіції Львова потрапити в Лігу Європи
Юрій Вірт / соцмережі

Український футбольний тренер Юрій Вірт прокоментував амбіції Львова потрапити в єврокубки.

74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков
 
74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков

"Маріуполь у цьому поєдинку влаштує і нічия, завдяки чому приазовці забезпечать собі як мінімум п'яте місце і путівку в Лігу Європи.

Вірт: Боротьба за чемпіонство в УПЛ – проста формальність

Однак не слід забувати, що Маріуполь хоче піднятися вище – на четверте місце, щоб уникнути зайвого етапу кваліфікації єврокубків. А ось в амбіції Львова та їхні плани на щось більше я не вірю – це фантазії", – цитує Вірта Команда 1.

Матч 28 туру УПЛ Маріуполь – Львів відбудеться сьогодні, 11 травня, о 14:00 за київським часом.

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Теги
Львів Львів Маріуполь Маріуполь Юрій Вірт Юрій Вірт Маріуполь - Львів
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