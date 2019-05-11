Вірт: Не вірю в амбіції Львова потрапити в Лігу Європи

Український футбольний тренер Юрій Вірт прокоментував амбіції Львова потрапити в єврокубки.

"Маріуполь у цьому поєдинку влаштує і нічия, завдяки чому приазовці забезпечать собі як мінімум п'яте місце і путівку в Лігу Європи.

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Однак не слід забувати, що Маріуполь хоче піднятися вище – на четверте місце, щоб уникнути зайвого етапу кваліфікації єврокубків. А ось в амбіції Львова та їхні плани на щось більше я не вірю – це фантазії", – цитує Вірта Команда 1.

Матч 28 туру УПЛ Маріуполь – Львів відбудеться сьогодні, 11 травня, о 14:00 за київським часом.

Маріуполь – Львів: анонс матчу УПЛ