Мариуполь уверенно победил Львов и вышел на четвертую позицию в УПЛ

Мариуполь в рамках 28-го тура УПЛ благодаря голам Александра Пихалёнка и Александра Зубкова одержал важную победу над Львовом (2:0).

Поединок имел огромное значение в контексте борьбы за пятое место, поэтому первый выстрел по воротам произошел уже на 3-й минуте – это Мартан зарядил с дистанции, однако получилось совсем несложно для Гальчука. В дальнейшем команды взяли некоторое время на раскачку, а потом начали развесёлый футбол с кучей моментов в обе стороны.

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Так, на 20-й минуте счёт мог открыть Фомин, который замкнул подачу на дальнюю штангу ударом головой в упор, однако Сарнавский спас Львов. Гостей колыхнуло, потому Мариуполь усилил давление и мог забить на 29-й, 32-й и 36-й усилиями Зубкова – первый выстрел метров с 23-х пролетел рядом с воротами, второй с дальней дистанции взял Сарнавский, а третий из пределов штрафной пришёлся в штангу! В конце концов, атаки хозяев привели к пенальти за фол Висенте против Быкова на 39-й, однако Сарнавский парировал удар Фомина с "точки"!

Львовяне тут же воспрянули духом и бросились атаковать в ответ. На 42-й минуте один из контрвыпадов "горожан" завершился мощным выстрелом Пернамбукко с дистанции в правый нижний угол, но здесь фантастически сыграл Гальчук. На 44-й же открыть счёт мог Педро, который получил передачу в штрафную и пробил в касание – и снова Гальчук был великолепным. В конце концов, свисток Виталия Романова отправил команды на перерыв с нулями на табло.

Первый тайм данной встречи может претендовать на звание лучшего в текущем туре, однако второй уже мало отличался от типичных матчей середняков. Куча борьбы и фолов, три жёлтые карточки в первые 10 минут и низкое качество моментов разочаровывали зрителя – особенно львовского, ведь Мариуполь выглядел активнее. На 50-й минуте Зубков после падения в штрафной мог заработать пенальти, однако получил жёлтую за симуляцию; на 57-й же мяч после дальнего удара Вакулы замедлил свой ход из-за серии рикошетов.

Львовяне ответили неплохо: на 60-й минуте Гальчук перевёл мяч над перекладиной после прострела и срезки от партнёра, а на 63-й Бруну пробил в руки голкиперу. Впрочем, развить успех гости не смогли, а Мариуполь постепенно стал наращивать скорости. В конце концов, качественный прессинг азовцев привёл ко взятию ворот: на 74-й минуте Игнатенко отобрал мяч в центре и разогнал контратаку, которую завершил передачей на Пихалёнка – Александр же принял мяч и из-за пределов штрафной пробил в дальний нижний угол . 1:0 – для Львова это было категорически неприемлемо.

Львов попытался отыграться, но ничего интереснее неточного дальнего удара Пернамбукко создать не удалось. Наиболее острым эпизодом заключительных минут игры стала стычка Бруну и Быкова после одного из столкновений, но и она завершилась быстро и без удалений. Мариуполь также не отличался качеством моментов, но раз за разом ловил "горожан" на контратаках. Уже в компенсированное время одна из них привела к выходу на Сарнавского сразу трёх футболистов в оранжевой форме; всё завершилось прострелом Мишнёва и ударом Зубкова в пустые ворота – 2:0.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Мариуполя, который набрал 39 очков и поднялся на четвёртую позицию, опережая Зарю на один зачётный балл. Львов остался на шестой строчке с 30-ю пунктами в активе.

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