Стефан Спіровскі домовився з керівництвом Маріуполя про дострокове припинення співпраці, повідомляє Meta Ratings.

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Про причини такого рішення інформації немає. 31-річний македонець приєднався до команди Остапа Маркевича лише наприкінці вересня. За цей час Стефан провів в УПЛ 6 матчів та відзначився голом.

Раніше зазначалось, що ініціатором трансферу Спіровскі у Маріуполь був директор із футболу Шахтаря Даріо Срна.

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