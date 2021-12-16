Маріуполь розірвав контракт з легіонером, якого підписав лише три місяці тому
17:02 - Читать на русском
Півзахисник Стефан Спіровскі покинув Маріуполь.
Стефан Спіровскі домовився з керівництвом Маріуполя про дострокове припинення співпраці, повідомляє Meta Ratings.
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Про причини такого рішення інформації немає. 31-річний македонець приєднався до команди Остапа Маркевича лише наприкінці вересня. За цей час Стефан провів в УПЛ 6 матчів та відзначився голом.
Раніше зазначалось, що ініціатором трансферу Спіровскі у Маріуполь був директор із футболу Шахтаря Даріо Срна.
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