"Головний претендент на пониження у класі поки що Маріуполь. Хоча якщо керівництво клубу серйозно зверне увагу на команду, та взимку азовці зможуть зміцнитись, то ще можна боротися. З дітьми у Прем’єр-лізі робити нічого. Пішло дев’ятеро людей, а на їхнє місце прийшли 17-річні юнаки. Про якийсь миттєвий прогрес не може бути й мови.

Маріуполь ухвалив рішення щодо майбутнього Маркевича

Нехай Остап усе пережує. Якщо кар’єра тренера гладко починається, то зазвичай погано закінчується. Він просто потрапив у таку ситуацію. Футболісти особливо не хочуть їхати до Маріуполя, судді, прямо скажемо, не шанують – чи не в кожній грі вилучення та пенальті. Що я йому можу підказати? Потрібно терпіти та працювати. А те, що Остап серйозно ставиться до своїх обов’язків, я мав нагоду побачити на власні очі", – резюмував Маркевич у коментарі Footboom.

Додамо, що Маріуполь пішов зимувати на останній сходинці УПЛ. Відставання від зони перехідних матчів складає 5 очок, від рятівної – 9.

Шахтар, Динамо, Верес, Маріуполь – "полярні" клуби УПЛ, вони виділяються на фоні чемпіонату, як мало хто в Європі