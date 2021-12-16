Стефан Спировски договорился с руководством Мариуполя о досрочном прекращении сотрудничества, сообщает Meta Ratings.

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О причинах такого решения нет информации. 31-летний македонец присоединился к команде Остапа Маркевича только в конце сентября. За это время Стефан провел в УПЛ 6 матчей и отличился голом.

Ранее отмечалось, что инициатором трансфера Спировски в Мариуполь был директор по футболу Шахтера Дарио Срна.

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