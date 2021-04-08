"Прем'єр-ліга отримала лист від футбольного клубу Маріуполь з проханням провести гру в Києві. Як відомо, азовський клуб нещодавно здійснював реконструкцію футбольного поля, але через складні погодні умови, сувору зиму, що супроводжувалась низькими температурами, відновлення трави на місцевій арені почалося не в ті строки, що планував клуб. Через це низку весняних поєдинків азовці й раніше змушені були переносити до інших міст. 20 березня Маріуполь у рідних стінах зіграв з Минаєм, після чого футбольний газон знов довелося відновлювати, а клуб був змушений шукати альтернативні стадіони.

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Як вам відомо, минулої суботи матч з Інгульцем відбувся у Харкові, після чого надійшло чергове прохання про перенесення – тепер уже поєдинку з "гірниками". Ліга отримала згоду від футбольного клубу Шахтар і від НСК Олімпійський, і було ухвалено відповідне рішення про перенесення матчу до столиці України. Це нормальна практика, коли клуби домовляються між собою і клуб-гість може надати свою домашню арену. До речі, в найближчому турі у нас така сама ситуація склалась і з поєдинком Олімпіка. Раніше їхній домашній стадіон Динамо було дискваліфіковано, тому донеччани звернулися до Колоса й уже отримали згоду зіграти в Ковалівці.

Труднощів з Динамо також не виникло. У цьому випадку, як то кажуть, усі зірки зійшлися. У 21-му турі Динамо є номінальним господарем поля в матчі з СК Дніпро-1. Однак оскільки гра першого кола між цими командами, на прохання киян, відбулася на їхньому полі, то тепер поєдинок з Дніпром-1 проходитиме на виїзді. Відповідно, НСК Олімпійський найближчого вікенду був вільним, тому там пішли назустріч і погодились прийняти матч Маріуполь – Шахтар. При цьому азовський клуб на своїй арені здійснює всі необхідні роботи, аби ще цього сезону мати змогу приймати суперників у рідному місті", – описав ситуацію виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в інтерв’ю Shakhtar TV.

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