"Премьер-лига получила письмо от футбольного клуба Мариуполь с просьбой провести игру в Киеве. Как известно, азовский клуб недавно осуществлял реконструкцию футбольного поля, но из-за сложных погодных условий, суровой зимы, сопровождавшуюся низкими температурами, восстановление травы на местной арене началось не в те сроки, которые планировал клуб. Поэтому ряд весенних поединков азовцы и раньше вынуждены были переносить в другие города. 20 марта Мариуполь в родных стенах сыграл с Минаем, после чего футбольный газон вновь пришлось восстанавливать, а клуб был вынужден искать альтернативные стадионы.

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Как вам известно, в минувшую субботу матч с Ингульцом состоялся в Харькове, после чего поступило очередное прошение о переносе – теперь уже поединка с "горняками". Лига получила согласие от футбольного клуба Шахтер и от НСК Олимпийский, и было принято соответствующее решение о переносе матча в столицу Украины. Это нормальная практика, когда клубы договариваются между собой и клуб-гость может предоставить свою домашнюю арену. Кстати, в ближайшем туре у нас такая же ситуация сложилась и с поединком Олимпика. Ранее их домашний стадион Динамо был дисквалифицирован, поэтому дончане обратились к Колосу и уже получили согласие сыграть в Ковалевке.

Трудностей с Динамо также не возникло. В этом случае, как говорится, все звезды сошлись. В 21-м туре Динамо является номинальным хозяином поля в матче с СК Днепр-1. Однако поскольку игра первого круга между этими командами, по просьбе киевлян, состоялась на их поле, то теперь поединок с Днепром-1 будет проходить на выезде. Соответственно, НСК Олимпийский на ближайший уикенд был свободным, поэтому там пошли навстречу и согласились принять матч Мариуполь – Шахтер. При этом азовский клуб на своей арене осуществляет все необходимые работы, чтобы еще в этом сезоне иметь возможность принимать соперников в родном городе", – описал ситуацию исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в интервью Shakhtar TV.

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