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Маріуполь поступився команді з Південної Кореї у контрольному матчі з трьома пенальті

14:12 63 Читать на русском
Маріуполь поступився команді з Південної Кореї у контрольному матчі з трьома пенальті
Маріуполь програв у спарингу / фото: ФК Маріуполь

Маріуполь провів черговий спаринг на зборах у Туреччині. Команда Олександра Бабича в результативному поєдинку програла південнокорейському Пхоханг Стілерс.

Контрольний матч

Маріуполь – Пхоханг Стілерс – 2:3

Голи: Дава, 63, Ігнатенко, 66 (пен) – Дохюнг, 20 (пен), Джимін, 40, Чан, 78 (пен)

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Маріуполь в контрольному матчі програв представнику Південної Кореї Пхоханг Стілерс. Перший тайм завершився поразкою української команди з рахунком 0:2, проте у другій половині гри підопічні Олександра Бабича відновили рівновагу.

Втім, Пхоханг Стілерс забив втретє та здобув перемогу з рахунком 3:2. Варто відзначити, що арбітр зустрічі призначив одразу 3 пенальті, 2 з яких – у ворота Маріуполя.

У складі приазовців участь у поєдинку взяли декілька потенційних новачків.

Теги
Пхохан Стілерс Пхохан Стілерс Зимові збори Маріуполь Маріуполь Товариські матчі
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