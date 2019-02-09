Динамо – Волеренга: пряма трансляція матчу онлайн

Ліга Європи — 11:46 116
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Олімпіакос – Динамо: матч відвідає скаут Борусії Д
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Фонсека: Ракицький сам вирішив покинути Шахтар, це не було бажанням клубуУкраїна — 11:11 364
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Матчі Першої та Другої ліг чемпіонату України будуть перенесені через вибори ПрезидентаПерша ліга — 09:45 288
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Мадридське дербі, Коноплянка проти Баварії, шанс на помсту для Гвардіоли: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 8 лют 2009
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Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалівСвіт — 8 лют 1515
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