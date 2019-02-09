Динамо – Волеренга: пряма трансляція матчу онлайн

Динамо і Волеренга зустрічаються у товариському поєдинку на зборах в Марбельї. Онлайн трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч Динамо – Волеренга стартує о 14:00 за київським часом. Раніше на других іспанських зборах Динамо, яке готується до плей-офф Ліги Європи, зіграло внічию з шведським Естерсундом, розгромно перемогло софійський ЦСКА, поступилось американському Нью-Інгленд Революшн та розійшлось сухим миром з іншою шведською командою Мальме.

Динамо – Нью-Інгленд Революшн: капітан і захист розчаровують, 3 гравці на плюс, 4 – в мінус