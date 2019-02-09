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Динамо – Волеренга: пряма трансляція матчу онлайн

09:00 303 Читать на русском
Динамо – Волеренга: пряма трансляція матчу онлайн
Динамо – Волеренга: пряма трансляція матчу 09.02.2019 – дивитись онлайн

Динамо і Волеренга зустрічаються у товариському поєдинку на зборах в Марбельї. Онлайн трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч Динамо – Волеренга стартує о 14:00 за київським часом. Раніше на других іспанських зборах Динамо, яке готується до плей-офф Ліги Європи, зіграло внічию з шведським Естерсундом, розгромно перемогло софійський ЦСКА, поступилось американському Нью-Інгленд Революшн та розійшлось сухим миром з іншою шведською командою Мальме.

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Динамо – Волеренга: пряма трансляція матчу 09.02.2019 – дивитись онлайн

Товариські матчі

Динамо - Волеренга: Субота 09 лютого 2019

Динамо
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Волеренга
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