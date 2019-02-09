Мариуполь уступил команде из Южной Кореи в контрольном матче с тремя пенальти

Мариуполь провел очередной спарринг на сборах в Турции. Команда Александра Бабича в результативном поединке проиграла южнокорейскому Пхоханг Стилерс.

Контрольный матч

Мариуполь – Пхоханг Стилерс – 2:3

Голы: Дава, 63, Игнатенко, 66 (пен) – Дохюнг, 20 (пен), Джимин, 40, Чан, 78 (пен)

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Мариуполь в контрольном матче проиграл представителю Южной Корее Пхоханг Стилерс. Первый тайм завершился поражением украинской команды со счетом 0:2, однако во второй половине игры подопечные Александра Бабича восстановили равновесие.

Впрочем, Пхоханг Стилерс забил третий раз и одержал победу со счетом 3:2. Стоит отметить, что арбитр встречи назначил сразу 3 пенальти, 2 из которых – в ворота Мариуполя.

В составе приазовцев участие в поединке взяли несколько потенциальных новичков.