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Мариуполь уступил команде из Южной Кореи в контрольном матче с тремя пенальти

14:12 13 Читати українською
Мариуполь уступил команде из Южной Кореи в контрольном матче с тремя пенальти
Мариуполь проиграл в спарринге / фото: ФК Мариуполь

Мариуполь провел очередной спарринг на сборах в Турции. Команда Александра Бабича в результативном поединке проиграла южнокорейскому Пхоханг Стилерс.

Контрольный матч

Мариуполь – Пхоханг Стилерс – 2:3

Голы: Дава, 63, Игнатенко, 66 (пен) – Дохюнг, 20 (пен), Джимин, 40, Чан, 78 (пен)

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Мариуполь в контрольном матче проиграл представителю Южной Корее Пхоханг Стилерс. Первый тайм завершился поражением украинской команды со счетом 0:2, однако во второй половине игры подопечные Александра Бабича восстановили равновесие.

Впрочем, Пхоханг Стилерс забил третий раз и одержал победу со счетом 3:2. Стоит отметить, что арбитр встречи назначил сразу 3 пенальти, 2 из которых – в ворота Мариуполя.

В составе приазовцев участие в поединке взяли несколько потенциальных новичков.

Теги
Пхохан Стилерс Пхохан Стилерс Зимние сборы Мариуполь Мариуполь Товарищеские матчи
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